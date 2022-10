Usa: Democratici preoccupati per le elezioni in Pennsulvania dopo il dibattito Fetterman-Oz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi, l'ex governatore democratico della Pennsylvania, Ed Rendell, che in una intervista ha affermato: "Col senno di poi, probabilmente (Fetterman) non avrebbe dovuto dibattere, anche se la chiave è che si sta riprendendo da un ictus. L'unico modo per rimediare, ora, è che John esca tra gli elettori il più possibile (...) per far sapere alle persone di essere pronto ad assumere la carica" di senatore. La campagna di Fetterman sembra intenzionata a seguire proprio questa linea di condotta: ieri sera il candidato ha partecipato a un comizio a Pittsburgh col musicista Dave Matthews, e venerdì sera dovrebbe partecipare a una cena organizzata dal Partito democratico a Philadelphia. (Was)