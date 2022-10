Indonesia: presidente Widodo prova a rassicurare gli investitori sul progetto della nuova capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, sta tentando di rassicurare gli investitori in merito al progetto di trasferimento della capitale amministrativa del Paese da Giacarta a Nusantara, sinora osservato con scetticismo dai potenziali finanziatori stranieri. Questa settimana il presidente ha compiuto una breve ispezione nel sito della futura capitale, che ha raggiunto via nave, lungo quella che dovrebbe diventare una importante rotta di trasporto marittimo. "Penso ci siano buoni progressi", ha affermato il capo dello Stato dopo aver assistito ai lavori per le infrastrutture e il sito del futuro palazzo presidenziale. Secondo una nota diffusa dalla presidenza indonesiana, il settore privato e gli investitori saranno più attivi nello sviluppo del progetto dal prossimo gennaio. L'obiettivo ufficiale è di trasferire la sede della presidenza già nel 2024, ma al momento sono in corso soltanto i primi lavori per le infrastrutture di base, e Giacarta fatica a convincere grandi investitori ad unirsi al progetto, specie dopo il ritiro del colosso tecnologico giapponese SoftBank, lo scorso marzo. Per tentare di attrarre nuovi investimenti privati, il governo indonesiano ha annunciato all'inizio di questo mese l'offerta di generosi incentivi: gli investitori che investiranno almeno 10 miliardi di rupie (642mila dollari) nella realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici riceveranno una esenzione fiscale di trent'anni, mentre gli investimenti in progetti commerciali otterranno esenzioni fiscali per 20 anni. Durante la visita di Widodo, l'operatore sanitario indonesiano Madikaloka Hermina ha assunto l'impegno a realizzare nella futura capitale un ospedale con una capienza di 100 posti letto. (segue) (Fim)