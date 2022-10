Indonesia: presidente Widodo prova a rassicurare gli investitori sul progetto della nuova capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi l'amministrazione del presidente Widodo ha faticato a reperire investitori internazionali per finanziare l'ambizioso progetto della nuova capitale amministrativa del Paese, che sorgerà in un'area vergine del Borneo. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che riporta come aneddoto la visita di potenziali investitori giapponesi al sito lo scorso giugno: sul luogo della futura capitale, ad oggi è possibile ammirare poco più di una fitta giungla e un cartello bianco che indica il centro di quella che un giorno dovrebbe diventare la futura città. "Così è difficile farsi un'idea dell'investimento", ha dichiarato al quotidiano uno dei partecipanti alla visita, che ha chiesto di rimanere anonimo. Le medesime perplessità accomunerebbero molti dei potenziali investitori invitati a visitare il sito dal ministero degli Investimenti indonesiano. L'ambizioso piano di trasferimento delle sedi istituzionali in una nuova capitale amministrativa ad hoc non ha precedenti a livello mondiale. (segue) (Fim)