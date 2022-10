Indonesia: presidente Widodo prova a rassicurare gli investitori sul progetto della nuova capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto dovrebbe costare 31 miliardi di dollari, e il governo indonesiano intende finanziarlo per l'80 per cento tramite investimenti stranieri. Il nuovo scenario globale, caratterizzato dal forte aumento dei prezzi di energia e materie prime e dal brusco irrigidimento delle politiche monetarie, ostacolano però l'afflusso di capitali nell'immaginifico progetto di Nusantara. "Nikkei" ricorda che recentemente il governo indonesiano ha tenuto incontri speciali con potenziali investitori di alto profilo, come il colosso taiwanese dell'elettronica Foxconn e il gigante siderurgico sudcoreano Posco. Il tempo però scarseggia: i piani prevedono di trasferire il palazzo presidenziale nella nuova capitale già nel 2024, ma ad oggi è appena iniziata solamente la costruzione di alcune infrastrutture di base. Dopo il ritiro dal progetto del gruppo giapponese SoftBank, lo scorso marzo, il governo indonesiano non è stato annunciato alcun investimento significativo nel progetto. (Fim)