Myanmar: ministri Asean discutono crisi senza rappresentanti della giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 60 persone, tra cui cantanti e musicisti, hanno perso la vita in un attacco aereo condotto dalle forze golpiste del Myanmar sul villaggio di Aung Bar Bay, un migliaio di chilometri a nord di Yangon, dove in quel momento era in corso una festa per il 62mo anniversario della fondazione dell'Organizzazione per l'indipendenza Kachin (Kio). Lo ha reso noto il 24 ottobre lo stesso movimento, considerato il punto di riferimento politico per una delle principali minoranze etniche del Myanmar e schierato, così come il suo Esercito per l'indipendenza Kachin (Kia), contro la giunta militare che ha preso il potere nel Paese nel febbraio del 2021. L'attacco avviene quando mancano tre giorni a una riunione in Indonesia dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) dedicata proprio alla crisi birmana. (segue) (Inn)