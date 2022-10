Kosovo: inviato Usa Escobar, sostegno alle aspirazioni euro-atlantiche di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ha espresso il sostegno degli Stati Uniti alle aspirazioni euro-atlantiche del Kosovo. Escobar, oggi in visita a Pristina, ha affermato che il Kosovo è un ottimo alleato e un buon amico degli Stati Uniti. "Lo scopo della visita è esaminare le modalità di cooperazione con un ottimo alleato e amico. È un'amicizia basata non solo su interessi reciproci ma anche su valori condivisi", ha affermato Escobar dopo aver incontrato la presidente del Kosovo Vjosa Osmani. (Alt)