Kosovo: presidente Montenegro ieri sera a Pristina per incontro su crescita e cooperazione nei Balcani occidentali

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, è stato ospite ieri sera a Pristina di un incontro internazionale dedicato ai piani per migliorare la crescita economica, la stabilità e la cooperazione nei Balcani occidentali. Secondo i media montenegrini, la visita di Djukanovic nella capitale del Kosovo, su invito del premier kosovaro, Albin Kurti, non era stata annunciata ufficialmente. La nota del suo ufficio afferma che alla cena hanno partecipato importanti autorità dell'Unione europea, degli Stati Uniti e dei Paesi della regione, nonché organizzazioni internazionali, istituzioni economiche e finanziarie. "Djukanovic ha colto l'occasione per far presente agli interlocutori l'attuale momento montenegrino e per presentare le sue opinioni sugli sviluppi nella regione nel contesto delle aspirazioni comuni europee ed euro-atlantiche, nonché sugli eventi a livello globale", afferma l'annuncio. Il comunicato aggiunge che a "questo prestigioso incontro internazionale" i partecipanti hanno condiviso pensieri, visioni e strategie relative alla soluzione dell'attuale crisi causata dall'aggressione russa contro l'Ucraina, nonché alla necessità di una più rapida integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali nell'Ue. (Seb)