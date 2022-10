Brasile: deputato stato di Goias, "se Lula vince le elezioni ci sarà una guerra civile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre giorni dal secondo turno dalle elezioni presidenziali in Brasile, il candidato della sinistra, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, continua a essere favorito. Il sondaggio realizzato dall'istituto Quaest su commissione della banca di investimenti Banco Genial in vista del ballottaggio del 30 ottobre, assegna al candidato del Partito dei lavoratori (Pt), il 48 per cento dei voti, contro il 43 per cento dei consensi di cui godrebbe il presidente uscente, Jair Bolsonaro. Si tratta per entrambi i candidati degli stessi valori registrati nella precedente rilevazione del 19 ottobre. (segue) (Brb)