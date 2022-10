Venezuela: rimpatriati oltre 800 migranti da Panama (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come agli ucraini accolti negli Stati Uniti dopo l'invasione russa, ai migranti venezuelani ritenuti idonei verrà concessa la libertà condizionale, un'autorità per l'immigrazione umanitaria che consente ai beneficiari di richiedere permessi di lavoro. La libertà vigilata, tuttavia, non permette di seguire un percorso verso uno status giuridico permanente. Oltre al limite numerico, il programma di accoglienza dei venezuelani include diverse restrizioni di ammissibilità, incluso il divieto per i migranti che attraversano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico e per coloro che sono stati espulsi dagli Stati Uniti negli ultimi cinque anni. Secondo la stampa statunitense, il programma Biden potrebbe segnare un cambiamento nella politica di confine degli Stati Uniti per i migranti venezuelani, sempre più numerosi a richiedere l'accoglienza a fronte del collasso economico e politico di Caracas. Secondo i dati del dipartimento Usa, dal mese di ottobre del 2021 i funzionari di frontiera statunitensi hanno processato più di 150mila migranti venezuelani; finora, tuttavia, la grande maggioranza dei migranti venezuelani è stata rilasciata e autorizzata a presentare domanda di asilo, anche perché il governo di Caracas rifiuta di accogliere i migranti. (Vec)