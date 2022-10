Usa: accordo Twitter-Musk, da banche finanziatrici arrivano i primi trasferimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche che stanno finanziando parte dell’accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, che contribuiranno all’operazione con 13 miliardi di debito, hanno iniziato ad effettuare i relativi trasferimenti. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Wall Street Journal”, che si tratta di un ulteriore segnale della conclusione dell’accordo entro la fine di questa settimana, come riferito nei giorni scorsi da diversi organi di stampa. Secondo le fonti, il fondatore di Tesla avrebbe inviato martedì una notifica alle banche, che hanno quindi iniziato ad effettuare i relativi depositi su un conto di garanzia. I fondi saranno disponibili una volta che saranno concordate tutte le condizioni, e a quel punto Musk potrà concludere l’operazione. (Was)