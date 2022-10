Usa-Emirati: Blinken sente presidente, focus su cooperazione, Ucraina ed Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le parti, riferisce una nota, hanno confermato la solida partnership tra i due Paesi, discutendo una serie di temi strategici e possibili opportunità di rafforzamento della cooperazione. Il capo della diplomazia di Washington ha ringraziato gli Emirati e il sultanato dell’Oman per aver ospitato il cittadino Usa Baquer Namazi dopo il suo rilascio da parte delle autorità iraniane. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai conflitti in corso in Ucraina e in Etiopia. (Was)