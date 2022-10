Usa: Tesla sotto indagine dopo incidenti mentre era in funzione la guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di auto elettriche Tesla è sotto indagine negli Stati Uniti, dopo una serie di incidenti avvenuti mentre era in funzione Autopilot, il dispositivo per la guida autonoma montato a bordo delle vetture. Tre fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Nbc News” che il dipartimento della Giustizia Usa ha avviato una indagine penale l’anno scorso, dopo più di una dozzina di incidenti (alcuni dei quali sono risultati fatali per le persone coinvolte). Sul sito della compagnia, in ogni caso, è presente un avviso, secondo il quale la tecnologia di Tesla consente di assistere il conducente nelle manovre di guida, cambio corsia, frenata e aumento/diminuzione della velocità, ma “non rende la vettura completamente autonoma”. Un aspetto che potrebbe complicare l’emanazione di accuse penali da parte del dipartimento della Giustizia. (Was)