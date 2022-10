Iran: Casa Bianca, Mosca potrebbe consigliare Teheran su come reprimere le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe consigliare le autorità iraniane su come reprimere le proteste che da settimane vanno avanti nel Paese, a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne curda morta a settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo visto alcuni segnali che potrebbero indicare una valutazione del genere da parte di Mosca, che potrebbe quindi consigliare le autorità locali su come gestire le proteste e anche aiutare nell’addestramento: monitoreremo la situazione con estrema attenzione”, ha detto. (Was)