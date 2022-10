Usa: assalto al Campidoglio, legali di Trump accettano mandato comparizione per l’ex presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff legale di Donald Trump ha accettato formalmente di ricevere il mandato di comparizione emesso dalla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, con cui i deputati hanno richiesto all’ex presidente Usa di testimoniare nel quadro delle indagini. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che Matthew Sarelson, avvocato dello studio legale Dhillon che sta gestendo il caso per conto di Trump, ha accettato la consegna del mandato di comparizione nella giornata di lunedì. La commissione ha chiesto allo staff legale di Trump di consegnare la documentazione richiesta entro il 4 novembre, e di presentarsi per testimoniare entro il 14 dello stesso mese. (Was)