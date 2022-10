Francia: Macron, non farò mai collegamento tra "immigrazione e insicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che non farà mai un collegamento "tra immigrazione e insicurezza". Il capo dello Stato, che è intervenuto all'emittente televisiva "France 2", ha risposto così alle critiche sollevate dall'estrema destra dopo l'omicidio dell'adolescente Lola, per il quale è stata fermata una giovane algerina, principale sospettata. "Dobbiamo pacificare la nostra società", ha poi detto il titolare dell'Eliseo. Macron ha poi affermato di voler "riformare in profondità" le politiche migratorie. (Frp)