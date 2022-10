Lavoro: Urso, incentivare imprenditori ad assumere di più con Flat tax incrementale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo, da una parte, incentivare gli imprenditori ad assumere di più. Questo lo si deve fare con la misura della Flat tax incrementale e con le altre misure che servono sostanzialmente alla decontribuzione del lavoro nuovo che viene creato". Lo ha affermato il ministro per le Imprese ed il made in Italy, Adolfo Urso, ospite questa sera di "Porta a porta", su Rai1. "Il taglio del cuneo fiscale bisogna cominciare a farlo gradualmente, sempre con il principio dei due terzi a beneficio del lavoratore per aumentare gli stipendi, ed un terzo a beneficio dell'impresa per invogliare le assunzioni - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Il concetto è aumentare il divario tra chi percepirà ancora il reddito di cittadinanza e chi lavora, perché noi dobbiamo invogliare il lavoro e rendere, quindi, maggiore il beneficio per chi lavora". (Rin)