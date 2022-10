Brasile: deputato stato di Goias, "se Lula vince le elezioni ci sarà una guerra civile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il candidato della sinistra Luiz Inacio 'Lula' da Silva sarà eletto presidente in Brasile "ci sarà una guerra civile". Lo ha detto il deputato dello stato di Goias, Amauri Ribeiro, nel corso di un comizio in strada. "Se non succede quello che deve succedere, quello che è corretto e che è di Dio in questo Paese (la rielezione del presidente Jair Bolsonaro) non accetteremo il silenzio, non consegneremo il nostro Paese alla sinistra, non lo faremo. Non consegnerò il futuro della mia famiglia perché accada qui quello che sta accadendo in Venezuela, in Argentina e in altri Paesi", ha affermato. Nel video, il deputato afferma anche di essere pronto al confronto armato. "Sono un riservista, se vengo convocato, prendo un'arma ed esco. Dio vi liberi dallo stare dall'altra parte di questa lotta ", ha detto. (segue) (Brb)