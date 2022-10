Ucraina: direttore della Cia è stato a Kiev ad ottobre, incontro con Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, William Burns, è stato in Ucraina questo mese, per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e altri funzionari del governo di Kiev. Lo hanno riferito all’emittente “Cnn” due fonti anonime informate dei fatti. “Il direttore ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa, anche sul piano dello scambio di informazioni di intelligence”, ha detto una delle fonti, senza fornire ulteriori dettagli. (Was)