Usa-Israele: Biden incontra omologo, focus su Iran, Medio Oriente e Cisgiordania

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca l’omologo israeliano, Isaac Herzog. I due, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della partnership bilaterale e le opportunità per approfondire la cooperazione in una serie di ambiti. Biden ha ribadito il “sostegno incrollabile” di Washington alla sicurezza di Israele. I due leader hanno discusso svariati temi strategici sul piano regionale e globale, inclusa la minaccia rappresentata dall’Iran e dai suoi alleati. A questo proposito, il presidente Usa ha affermato che la sua amministrazione continuerà ad adoperarsi per impedire alle autorità di Teheran di sviluppare armi nucleari. Particolare attenzione è stata dedicata all’accordo raggiunto da Israele e Libano sulla demarcazione dei confini marittimi, mediato dagli Stati Uniti. Biden ha anche ribadito l’impegno della sua amministrazione a garantire la stabilità del Medio Oriente e all’integrazione di Israele e livello regionale, valutando positivamente la nomina di un nuovo ambasciatore israeliano in Turchia, nel quadro del processo di normalizzazione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. Infine, il presidente Usa ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza e la stabilità in Cisgiordania, sottolineando la necessità di una soluzione a due Stati che garantisca la pace e il miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi. (Was)