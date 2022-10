Iran: Stato islamico rivendica attacco nel santuario sciita di Shahcheragh a Shiraz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Islamico ha ufficialmente rivendicato l'attacco avvenuto oggi nel santuario musulmano sciita di Shahcheragh, a Shiraz, nell’Iran centro meridionale, costato, secondo gli ultimi bilanci, almeno 15 morti e oltre dieci feriti. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo terroristico sul suo organo media Amaq. In una nota diramata via Telegram, lo Stato islamico riferisce che "un suo combattente ha aperto il fuoco su un grande raduno di fedeli nella piazza della moschea sciita, uccidendo 20 persone e ferendone molte altre”. L’attacco è avvenuto intorno alle 17:45 ora locale (le 16:15 in Italia) e le forze di sicurezza sono riuscite a fermare due membri del commando, mentre un terzo è fuggito. L'assalto al santuario giunge mentre in Iran sono in corso da 40 giorni le proteste contro la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo l'arresto, avvenuto il 13 settembre, da parte della polizia morale iraniana.(Res)