Innovazione: distretti come Arexpo Mind modello per arricchire l’Italia

- I distretti dell’innovazione come il Mind Milano Innovation District progettato da Arexpo possono rappresentare una modalità per arricchire l’Italia grazie alla loro replicabilità. È quanto emerso dall’evento “Rigenerazione urbana e dei distretti dell’innovazione” che si è tenuto presso il Circolo degli esteri a Roma, nell’ambito del ciclo di eventi Triple I (Italian Imaginative Innovators). All’evento hanno preso parte tra gli altri il direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Affari esteri, ambasciatore Pasquale Terraciano, il direttore centrale per l’internazionalizzazione economica della Farnesina, ambasciatore Liborio Stellino, e l’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Blasio. (segue) (Res)