Innovazione: distretti come Arexpo Mind modello per arricchire l’Italia (2)

- Durante l’evento i relatori hanno affrontato l’esperienza di Mind Milano Innovation District, il distretto dell'innovazione, unico in Europa, nato sul sito di Expo Milano 2015. Realizzato da Arexpo (società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015), Mind Milano Innovation District è un distretto dell’innovazione e nuovo quartiere della città. Avviato nel 2017, Mind vede già al suo interno sedi di alcune eccellenze di interesse pubblico come Human Technopole, Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi, la Fondazione Triulza e il Campus scientifico dell’Università statale di Milano. Entro il 2030 si prevede che il sito ospiterà fino a 70.000 persone. (segue) (Res)