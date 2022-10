Innovazione: distretti come Arexpo Mind modello per arricchire l’Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei loro interventi, i partecipanti hanno descritto l’esperienza di Arexpo e del progetto Mind come una modalità di aggregazione di talenti tutta italiana che è oggi un polo di eccellenza di livello mondiale. Tra le ispirazioni vi è quello del distretto industriale “all’italiana” nato negli anni ‘70 che ha inserito concetti come funzionalità interconnessa, nuovi servizi, rapporto tra clienti e fornitori, complementarità e sinergia, che oggi è ancora un caso di studio. Il progetto Mind, nato come “eredità” di Expo Milano 2015, non si è fermato al concetto di rigenerazione urbana come avvenuto per la gestione postuma di altre esposizioni universali, ma ha trasformato il sito di Expo Milano 2015 in un polo di attrazione di realtà innovative italiane e straniere. Mind si pone anche come esempio per Expo Roma 2030, la cui candidatura è favorevolmente condizionata dall’esperienza milanese. Altro elemento sottolineato durante l’evento è stata la replicabilità di Mind in altre zone dell’Italia, considerato che il Paese ospita e ospiterà importanti distretti innovativi come il Distretto produttivo Etna Valley di Catania e il futuro Spazioporto di Grottaglie. Tra i punti di forza del progetto figurano la pianificazione di lungo periodo, la realizzazione di un ecosistema di realtà private che collaborano per poi competere, il sostegno di soggetti pubblici volto a semplificare il dialogo con enti e istituzioni, fondamentale per attirare l’interesse e gli investimenti di realtà straniere. (Res)