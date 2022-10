Imprese: verifica fiscale per Pfizer Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle entrate ha avviato una verifica fiscale a carico del colosso farmaceutico Pfizer. Secondo quanto riferisce l’agenzia Bloomberg, Pfizer avrebbe trasferito 1,2 miliardi di euro di profitti a divisioni in altri Paesi per evitare di pagare le tasse sugli utili. L'indagine, riferisce l’agenzia Usa, è relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, precedenti alla pandemia di Covid-19. "Pfizer rispetta le norme fiscali e i requisiti dell'Italia", ha commentato la portavoce di Pfizer Pam Eisele. (Was)