Energia: Urso, riscriveremo norma su extraprofitti

24 luglio 2021

- "La strada dell'Europa è quella sicuramente che può comportare il maggiore beneficio: già ieri il ministro Pichetto è intervenuto affinché la posizione italiana, che è poi largamente condivisa in Europa, riesca a portare ad una decisione dell'Europa sul tetto al prezzo del gas e sul disaccoppiamento tra il prezzo di energia ed il prezzo del gas, che favorisce soltanto la speculazione. Nel contempo, noi possiamo e dobbiamo fare quello che è di nostra competenza, a cominciare dall'intervento sugli extraprofitti che il precedente governo aveva cercato di realizzare, purtroppo con una norma mal fatta". Lo ha detto il ministro per le Imprese ed il made in Italy, Adolfo Urso, ospite questa sera di "Porta a porta", su Rai1, in merito al caro bollette. Alla domanda se l'esecutivo intenda riscrivere la misura, l'esponente del governo ha risposto: "Assolutamente sì, perché innanzitutto è una norma giusta che, però, deve essere fatta in maniera opportuna. Noi crediamo di doverla fare meglio del 'governo dei migliori' che in questo ha fallito. Poi, c'è l'altro aspetto dell'extragettito: questo aumento illogico del prezzo dell'energia ha comportato anche un aumento, altrettanto consistente, delle tasse. Quelle entrate non erano previste in bilancio, quindi si può intervenire. Con queste misure di intervento possiamo ricavare quanto necessario per sostenere, in questa fase che noi auguriamo sia di transizione, le imprese e le famiglie e consentire, nel frattempo, che le decisioni europee non siano ancora eccessivamente tardive". (Rin)