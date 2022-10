Ghana: partnership con Usa e Giappone per sviluppare reattore nucleare modulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Giappone e Ghana hanno annunciato una partnership strategica per lo sviluppo di un piccolo reattore nucleare modulare nel Paese africano, a fronte della condizione di neutralità tecnologica che attualmente caratterizza il programma nucleare nazionale. L’annuncio è arrivato dalla sottosegretaria di Stato Usa per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, Bonnie Jenkins, dall’assistente del segretario di Stato per il nucleare, Kathryn Huff, dal viceministro dell’Energia ghanese, William Owuraku Aidoo, e dal ministro dell’Economia giapponese, Ota Fusae, nel quadro di una conferenza organizzata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) a Washington. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha spiegato che la collaborazione avverrà in linea con la regolamentazione e i controlli alle esportazioni attualmente in vigore negli Stati Uniti. Alla luce del progetto, il governo giapponese avvierà uno studio di fattibilità da portare avanti insieme agli Stati Uniti e alle agenzie dell’esecutivo ghanese. (Was)