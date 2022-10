Usa: un altro sindacato ha respinto accordo con le compagnie ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fratellanza dei segnalatori ferroviari (Brs), un sindacato che rappresenta quasi seimila lavoratori del settore, ha respinto l’accordo raggiunto il mese scorso tra le associazioni e le compagnie per il trasporto merci su rotaia, mediato dalla Casa Bianca. In una nota, la rappresentanza ha fatto sapere che al voto hanno partecipato 4.639 lavoratori, pari al 73 per cento circa delle persone che aderiscono al sindacato: 2.810 (60,57 per cento) si sono espressi contro la proposta di accordo. Si tratta del secondo sindacato che respinge l’accordo, su 12 totali, e la decisione odierna aumenta il rischio di uno sciopero nazionale poco prima delle vacanze. “È la prima volta che il nostro sindacato si rifiuta di ratificare un accordo nazionale, nonostante una affluenza molto elevata”, ha commentato il presidente del sindacato, Michael Baldwin, in una nota. L’associazione che rappresenta le imprese del trasporto ferroviario su rotaia ha contestato la decisione, affermando che “rallenterà il raggiungimento di una intesa che avrebbe portato benefici ai lavoratori che loro stessi rappresentano”. (Was)