Usa: senatore democratico Bob Menendez al centro di una indagine federale

- Il senatore democratico Bob Menendez è indagato dal governo federale. Lo ha confermato uno dei suoi portavoce, Michael Soliman, al portale di informazione “The Hill”, aggiungendo di non essere al corrente della “portata” delle indagini. “Come sempre, il senatore è disponibile a fornire tutta l’assistenza che verrà chiesta a lui o al suo ufficio”, ha detto, dopo che alcune indiscrezioni di stampa hanno indicato che le autorità giudiziarie del distretto meridionale di New York avrebbero contattato una serie di persone vicine al senatore, emettendo almeno un mandato di comparizione. Alcune fonti anonime hanno riferito al sito di informazione “Semafor” che le indagini sarebbero simili ad una inchiesta federale per corruzione risalente al 2017, sempre nei confronti di Menendez. (Was)