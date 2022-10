Usa: Meta crolla in Borsa dopo revisione al ribasso della guidance per il quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Meta, compagnia proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, hanno registrato un crollo in Borsa del 14 per cento, dopo la pubblicazione di una guidance rivista al ribasso per il quarto trimestre del 2022. Stando alle previsioni aggiornate, la società si aspetta ricavi compresi tra i 30 e i 32,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell’anno, rispetto ad una stima di 32,2 miliardi da parte degli analisti. Nel terzo trimestre, Meta ha registrato un calo di quattro punti percentuali in termini di proventi, mentre i costi e le spese hanno segnato un incremento del 19 per cento su base annuale, attestandosi a 22,1 miliardi. (Was)