Francia: Macron, rimborsi per chi consuma molto carburante

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato dei "rimborsi" per le spese di carburante per chi percorre molti chilometri. Gi aumenti dei costi del carburante arrivano dall'esterno, "non sono la conseguenza (delle politiche) del governo", ha detto il presidente francese in un'intervista rilasciata all'emittente francese "France 2". Macron ha poi annucniato un "aumento massimo del 15 per cento" dei costi energetici per le imprese. "Sulle piccole e medie imprese, ma anche su quelle molto piccole che consumano importanti quantità di gas e di elettricità come i forni applicheremo un meccanismo di ammortizzazione", ha detto Macron.(Frp)