- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti effettuano un sopralluogo presso Ponte Marconi in occasione della fine dei lavori per la realizzazione di un nuovo parco di affaccio sulla sponda destra del fiume Tevere. Partecipano l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e Gianluca Lanzi, presidente XI Municipio di Roma Capitale. Lungotevere di Pietra Papa, altezza ristorante "Ar volo". (ore 10:40)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene all'iniziativa "Roma scuola aperta, la città educante". Iniziative e attività di Roma Capitale: scuole aperte il pomeriggio, mappa della città educante, raccolta di proposte culturali e formative gratuite per le scuole offerte da diciotto tra le più prestigiose istituzioni culturali pubbliche della città. Partecipano l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli e l'assessore alla Cultura Miguel Gotor. Teatro India, lungotevere Vittorio Gassman, 1. (ore 11:30) (segue) (Rer)