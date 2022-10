© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE ROMA- L'assessore a moda, turismo, grandi eventi e sport, Alessandro Onorato, partecipa all'opening "Forever Valentino Exhibition". Doha, M7 - Museum of Qatar. (ore 19)- Assemblea capitolina: in prosecuzione all'ordine dei lavori della seduta precedente, sono in programma due delibere, una per l'istituzione dei "Food district", l'altra sulle modifiche in materia di tassa di soggiorno. Saranno discusse diverse mozioni, tra cui una di maggioranza per l'intitolazione di una strada o piazza alla partigiana Tina Anselmi e diverse altre delle opposizioni tra cui una di Fd'I sulla sosta a pagamento e una del M5s per lo stop a nuove licenze per locali nel centro storico. La seduta è trasmessa sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10:00-14:00)REGIONE LAZIO- L'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli, visitano il cantiere per la realizzazione di 44 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Ferruccio Ulivi a Tor Vergata. L'evento si svolge a Roma - via Ferruccio Ulivi. (ore 11)- Consiglio regionale Lazio. (ore 14) (segue) (Rer)