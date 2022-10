Governo: sì alla fiducia anche al Senato, parte ufficialmente l'esecutivo a guida Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la fiducia conquistata anche al Senato, 115 voti favorevoli (79 i contrari e cinque gli astenuti), prende ufficialmente il via il governo di Giorgia Meloni. La giornata non ha riservato sorprese: i Gruppi parlamentari hanno votato così come avevano annunciato nei giorni scorsi. Quanto alla replica del premier a palazzo Madama, ha confermato l'innalzamento del contante sostenendo altresì che non esiste "nessuna relazione con l'evasione" e quindi ha chiesto un'operazione "verità sull'Italia". Meloni ha anche affrontato il tema della pandemia invitando a non scambiare "la scienza per religione". Tra le questioni toccate dal presidente anche il "no al salario minimo" e la conferma del progetto di estrarre "gas italiano". Pure Silvio Berlusconi è tornato protagonista a palazzo Madama dopo 9 anni e nel suo intervento in dichiarazione di voto ha parlato di "situazione difficile" per il Paese ma anche di "fiducia convinta" al governo guidato dalla sua alleata. E sull'Ucraina non ha espresso "nessun dubbio, la mia posizione è ferma" in favore del popolo di Kiev. Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a nome del Terzo polo ha annunciato il no del suo Gruppo, ma, come già anticipato, ha aperto sul presidenzialismo e attaccato il Partito democratico: "Ci sono due opposizioni e questo è il problema". Netto il no alla fiducia dei democratici, che, con Simona Malpezzi, hanno criticato un programma di governo "vago e contraddittorio" nonché assente su temi come "cultura, transizione digitale ed ecologica". Negativo anche il giudizio del Movimento cinque stelle. "La parola pace provi almeno a pronunciarla, è meglio di 'armi'", ha detto la presidente dei senatori M5s Barbara Floridia rivolgendosi a Meloni. No secco anche da Alleanza verdi e sinistra, mentre un'apertura di credito con l'astensione è stata fatta dal Svp e dal senatore a vita, Mario Monti. (Rin)