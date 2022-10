Brasile: nel 2021 record di ricoveri bambini di meno di un anno per malnutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di ricoveri di bambini di età inferiore a 1 anno per malnutrizione in Brasile è stato nel 2021 il più alto degli ultimi 13 anni. Lo riferisce l'indagine di Observa Infancia, coordinata dall'istituto di ricerca legato al ministero della Salute Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz). Secondo lo studio, che analizza i dati raccolti dal Sistema sanitario nazionale, il tasso è in costante crescita dal 2016. L'anno scorso, in particolare, il Sus ha registrato 2.979 ricoveri in questa fascia di età. Ci sono stati, in media, otto ricoveri al giorno per malnutrizione, effetti di malnutrizione e carenze nutrizionali nei bambini di età inferiore a 1 anno. (segue) (Brb)