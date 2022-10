Brasile: nel 2021 record di ricoveri bambini di meno di un anno per malnutrizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati per quest'anno, raccolti fino al 30 agosto, indicano che il 2022 potrebbe essere peggiore. La rete sanitaria pubblica ha infatti già registrato 2.115 ricoveri di bambini di età inferiore a 1 anno per malnutrizione. In altre parole, un tasso medio di 8,7 ricoveri al giorno, con un aumento del 7 per cento rispetto al 2021. Il tasso di ospedalizzazione per malnutrizione tra i bambini di età inferiore a 1 anno è aumentato in Brasile dal 2016. L'anno scorso si sono verificati 113 ricoveri ogni 100 mila nati vivi, per un aumento del 51 per cento rispetto al 2011, quando fu registrato il tasso più basso delle serie storiche iniziate nel 2009. Quell'anno, il paese registrò 75 ricoveri di bambini ogni 100 mila nati vivi. (Brb)