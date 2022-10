Usa: Casa Bianca annuncia misure per rafforzare partnership pubblico-privata nel campo della chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha annunciato l’estensione al comparto della chimica dell’iniziativa per la sicurezza informatica dei sistemi di controllo industriale (Ics). In una nota, la Casa Bianca ha sottolineato la necessità di rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche nazionali. “La maggior parte delle aziende operanti nel comparto della chimica sono private, ed è quindi necessaria una maggiore collaborazione con il governo federale: le principali compagnie del settore e l’Agenzia federale per le infrastrutture e la sicurezza cyber (Cisa) hanno concordato di preparare un piano per innalzare gli standard di sicurezza del settore dal punto di vista industriale”, si legge nella nota. In particolare, il piano d'azione si concentrerà su strutture strategiche particolarmente a rischio di rilascio di agenti chimici, promuovendo lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le aziende che li gestiscono e il governo federale. (Was)