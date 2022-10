Francia: Macron, dibattito su aumento stipendi è "legittimo" ma non spessa a Stato farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sull'aumento degli stipendi in Francia è "legittimo" ma non è lo Stato che deve provvedere perché in quel caso si andrebbero a "distruggere" dei posti di lavoro. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron all'emittente televisiva "France 2". "Abbiamo applicato un bonus defiscalizzato che è stato aumentato fino a 2 mila euro", ha detto Macron. "Siamo in un'economia amministrata" e sono a favore affinché ci sia nelle imprese una negoziazione sociale che permetta, quando la cose vanno bene", di "aumentare gli stipendi e di condividere il valore", ha aggiunto il capo dello Stato.(Frp)