Usa: entità statali e locali continuano ad acquistare prodotti Tlc cinesi nonostante avvertimenti del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di autorità statali e locali negli Usa ha continuato ad acquistare attrezzature di telecomunicazioni di fabbricazione cinese, nonostante i ripetuti avvertimenti del governo federale in merito ai rischi che tali prodotti pongono per la sicurezza nazionale. Un rapporto pubblicato dal Centro per la sicurezza e le tecnologie emergenti (Cset) dell’Università di Georgetown ha invitato le autorità statali e locali statunitensi ad allinearsi con le politiche federali in merito alle componenti e alle attrezzature di telecomunicazione cinesi, che secondo il governo rischiano di esporre infrastrutture critiche ad operazioni di spionaggio da parte di Pechino. Le agenzie federali non possono acquistare i prodotti delle compagnie cinesi Huawei, Zte, Hikvision, Dahua e Hytera già dal 2018, ma le restrizioni non si applicano ai singoli Stati. Solo cinque (Florida, Georgia, Louisiana, Texas e Vermont) hanno preso provvedimenti concreti per limitare gli acquisti di tali prodotti, per ragioni di sicurezza nazionale. (segue) (Was)