Usa: entità statali e locali continuano ad acquistare prodotti Tlc cinesi nonostante avvertimenti del governo (2)

- Stando al rapporto, tra il 2015 e il 2021 sono almeno 1.681 le agenzie statali e locali che hanno acquistato attrezzature e servizi dalle cinque grandi compagnie cinesi sopracitate, per un valore complessivo di circa 45 milioni di dollari. Tra le realtà che hanno acquistato i prodotti ci sono distretti scolastici, università, prigioni, ospedali pubblici e sistemi che gestiscono i trasporti pubblici. Il numero delle transazioni è diminuito considerevolmente a partire dal 2018, anche se nel 2021 sono state comunque registrate più di 600 operazioni di acquisto: dagli smartphone alle telecamere di sorveglianza. Una università pubblica del Michigan avrebbe investito più di 15 milioni di dollari per acquistare attrezzature fabbricate da Huawei. “L’applicazione di determinate tecnologie a sistemi governativi potrebbe fungere da porta di ingresso per altre reti che sono connesse agli stessi dispositivi”, ha spiegato Michael Kratsios, uno degli autori dello studio. (Was)