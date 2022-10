Usa: nuove accuse per Herschel Walker in Georgia, avrebbe chiesto ad una seconda donna di abortire nel 1993

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove difficoltà per Herschel Walker, il candidato repubblicano al seggio della Georgia al Senato Usa, nel quadro delle elezioni di medio termine in programma tra meno di due settimane. Una seconda donna ha accusato l’ex giocatore di football di avere fatto “pressioni” per farla abortire, dopo essere rimasta incinta di lui nell’aprile del 1993. La notizia è stata resa nota dall’avvocatessa Gloria Allred durante una conferenza stampa, che tuttavia non ha voluto dire il nome della donna. Walker ha risposto che “ormai i democratici stanno facendo e dicendo di tutto per vincere questa corsa, ma non mi conoscono: quando ho annunciato la mia candidatura ho detto che avrei vinto, e lo dimostrerò”. Si tratta della seconda donna ad accusare Walker di averle fatto avere un aborto, dopo che il candidato repubblicano ha affermato a più riprese di essere assolutamente contrario all’interruzione volontaria della gravidanza, durante la sua campagna elettorale. Le prime accuse sono arrivate dalla madre di uno dei suoi figli, che ha riferito di avere ricevuto un assegno nel 2009 per pagare la procedura di aborto, dopo essere rimasta incinta di lui. Walker le avrebbe poi chiesto di fare lo stesso una seconda volta, ma lei si sarebbe rifiutata. (Was)