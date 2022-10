Imprese: a Bruxelles la seconda edizione di SME EnterPrize, progetto di Generali per piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta a Bruxelles la seconda edizione di SME EnterPrize, il progetto del Gruppo Generali dedicato a promuovere la cultura della sostenibilità tra le piccole e le medie imprese in Europa. Il progetto ha richiesto una ricerca durata un anno tra le piccole e medie imprese più sostenibili del continente. Generali ha premiato i nove "eroi della sostenibilità" (sustainability heroes), selezionati tra oltre 6.600 Pmi in Europa, nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di operatori politici, accademici e opinion leader, assieme alle stesse aziende. Un comitato scientifico formato da esponenti di università, ambiente imprenditoriale e centri studi ha valutato i candidati sulla base del loro impegno sociale, ambientale e comunitario, inclusa l'attuazione di iniziative di sostenibilità di rilievo nelle loro attività commerciali. L'obiettivo è che possano rappresentare un modello di ispirazione per altri imprenditori e diventare ambasciatori della sostenibilità. Fra i premiati c'è l'italiana Agrimad, produttore calabrese di specialità locali che si è reso autosufficiente grazie all'energia pulita, avviando anche iniziative a sostegno della comunità locale. (segue) (Beb)