Imprese: a Bruxelles la seconda edizione di SME EnterPrize, progetto di Generali per piccole e medie imprese (2)

- "È un momento davvero difficile per molte piccole e medie imprese, che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare una serie di crisi di portata globale. L'Europa ha fatto grandi passi avanti nel porre obiettivi ambientali e impegni sociali al centro dell'economia, e ora più che mai dobbiamo continuare a perseguirli. Dobbiamo porre le Pmi al centro di tutte le principali iniziative politiche per realizzare le ambizioni 'green' ed economiche dell'Ue, fondamentali a un futuro sostenibile e resiliente", ha dichiarato Philippe Donnet, amministratore delegato del Gruppo Generali. Tra le sfide per le imprese, Donnet riconosce ovviamente anche la guerra in Ucraina, che ha creato una “tempesta perfetta”. “L’effetto del conflitto è stato la diffusione di una grande incertezza geopolitica, la carenza mondiale di cibo, la crisi energetica. Dobbiamo anche lottare contro un'inflazione crescente, nel momento in cui le nostre economie stanno mostrando segnali di frustrazione", ha detto. "Il passaggio a modelli e pratiche aziendali più sostenibili fornirà le risposte adeguate al mercato. Le Pmi possono diventare più resilienti, leader e più attrattive per gli investitori", ha dichiarato. Donnet ha richiamato anche l’importanza di mantenere il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali come obiettivo centrale per l'Ue. (segue) (Beb)