Imprese: a Bruxelles la seconda edizione di SME EnterPrize, progetto di Generali per piccole e medie imprese (4)

- All’evento è intervenuto anche il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, per il quale occorre “mobilitare tutti gli strumenti pertinenti a livello europeo e nazionale, proteggendo al contempo la parità di condizioni e l'integrità del mercato unico. La crisi energetica è innanzitutto un problema europeo. Richiede una soluzione europea". "Di recente abbiamo presentato una serie di proposte per abbassare i prezzi dell'energia, attraverso l'acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi e regole di solidarietà tra gli Stati membri. Ma credo che saranno necessarie ulteriori soluzioni europee comuni", ha detto. "Presenteremo presto la nostra proposta per procedere nella revisione della governance economica europea. Uno degli obiettivi principali sarà assicurarci che i nostri obiettivi fiscali siano mantenuti anche negli investimenti pubblici", ha spiegato il commissario. (Beb)