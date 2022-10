Usa: governatore Florida dovrà consegnare documenti su trasferimento migranti a Martha’s Vineyard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, dovrà consegnare la documentazione relativa ai voli charter organizzati dal suo ufficio per trasferire 50 migranti provenienti dal Texas all’isola di Martha’s Vineyard, in Massachusetts, dopo che una organizzazione no profit ha fatto causa chiedendone la pubblicazione. Il giudice distrettuale Lee Marsh ha chiesto all’ufficio del governatore di consegnare la documentazione richiesta dal Centro della Florida per la responsabilità del governo entro i prossimi 20 giorni. L’organizzazione ha scritto di Twitter di essere “molto soddisfatta” per la decisione del giudice. Il volo charter organizzato da DeSantis rientra nei trasferimenti forzati di migranti provenienti dall’America centrale e dall’America Latina verso gli Stati democratici nel Nord degli Stati Uniti, organizzati negli ultimi mesi dai governatori di Texas e Arizona (via autobus o via aereo) per protestare contro le politiche dell’amministrazione Biden per la gestione dei migranti che oltrepassano il confine con il Messico. (Was)