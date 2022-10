© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto "aperto" alla possibilità di innalzare l'età pensionabile a 64 anni e non a 65 come aveva inizialmente prvisto. In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "France 2", Macron ha affermato che è importante che le persone in attività finanzino "la pensione dei nostri pensionati".(Frp)