Iran: Casa Bianca, Teheran la smetta di uccidere i propri cittadini

- Il messaggio degli Stati Uniti alle autorità iraniane è “molto chiaro: smettete di uccidere i vostri cittadini, e smettete di rifornire la Russia di armi che vengono utilizzate per uccidere civili in Ucraina”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. “Il fatto che l’Iran stia aiutando la Russia in Ucraina è ormai chiaro e pubblico: più sono uniti, più sono isolati sul piano internazionale”, ha detto, aggiungendo che a Washington c’è preoccupazione sulla possibilità che Mosca possa aiutare Teheran “indicando come gestire le proteste, vista la loro esperienza nel reprimere dimostrazioni pacifiche”. (Was)