- Gli Stati Uniti non vogliono un conflitto con la Cina. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un incontro alla Casa Bianca con i vertici del dipartimento della Difesa. “Tuttavia, abbiamo la responsabilità di gestire una concorrenza sempre più intensa: non deve trasformarsi in un conflitto, ma la competizione è inevitabile”, ha detto. (Was)