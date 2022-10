Francia: Macron promette di "proteggere i più deboli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso di "proteggere i più deboli" dalla "tempesta" in arrivo a causa dall'aumento dei prezzi dell'energia. "Stiamo attraversando una crisi", ha detto Macron all'emittente televisiva "France 2". Macron ha evocato le categorie sociali più fragili come gli studenti, le famiglie modeste e le aziende in difficoltà. È difficile ma bisogna resistere", ha poi aggiunto il capo dello Stato.(Frp)