Ambiente: presidente israeliano, con Biden parteciperemo a Cop27

- I presidenti di Israele e Stati Uniti, Isaac Herzog e Joe Biden, parteciperanno alla Cop27 in programma a Sharm-el-Sheikh, in Egitto, a partire dal 6 novembre. Lo ha detto il capo dello Stato israeliano, ripreso dai giornalisti presenti all’incontro di oggi alla Casa Bianca con l’omologo Usa. “Un appuntamento a cui parteciperemo entrambi, insieme a leader da tutto il mondo, sarà la Cop27 che si terrà tra qualche settimana a Sharm-el-Sheikh, in Egitto”, ha detto. (Was)