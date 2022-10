Veneto: Cgil-Cisl-Uil, è momento di responsabilità e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al tavolo regionale di concertazione generale hanno partecipato anche Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto, Gianfranco Refosco, segretario generale Cisl Veneto, e Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto. "Questo è il momento della responsabilità e della solidarietà, da parte di tutte le rappresentanze politiche, economiche e sociali. Per questa emergenza sociale vanno reperite le adeguate risorse - affermano i tre dirigenti sindacali in una nota -. Ci siamo quindi dichiarati disponibili ad aprire una discussione anche tecnica sugli strumenti opportuni per trovare le risorse necessarie che debbono essere finalizzate ad affrontare la questione sociale che rischia di deflagrare nelle prossime settimane. Questa dovrebbe essere la preoccupazione di tutti". Da parte dei sindacati è poi arrivato un appello a Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Come rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati abbiamo sottolineato la gravità dell'emergenza sociale in corso - osservano Basso, Refosco e Toigo -. Abbiamo sottolineato come dalla nuova programmazione europea e dai fondi del Pnrr arriveranno importanti risorse destinate al mondo produttivo, da sfruttare al meglio per realizzare un progetto di rilancio economico e occupazione del nostro territorio. È, però, necessario che la manovra di bilancio regionale si occupi anche dell'aiuto alle persone e alle famiglie che fanno sempre più fatica a pagare le bollette, a fare la spesa, a sostenere le rette delle case di riposo, degli asili nido e di tutti i servizi fondamentali. Il sistema del welfare territoriale pubblico e del privato sociale deve essere sostenuto in questo momento, perché rischia di crollare e di sguarnire il territorio di una rete di servizi indispensabili anche per sostenere il sistema produttivo". (Rev)